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Зустріч Путіна із Папою: стало відомо, чого очікувати Україні

1.1тЧитати матеріал російською

4 липня у Ватикані відбудеться вже третя зустріч Папи Римського Франциска і президента Росії Володимира Путіна.

Про можливі наслідки зустрічі Путіна із Папою для України в ефірі ObozTV розповів директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш.

"Це вже третя їхня зустріч. Давайте згадаємо, чи змінилося щось від двох попередніх (в грудні 2013 року і в червні 2015 року. — Ред.)? Нічого не змінилося. Ми чудово розуміємо, що ця зустріч більше необхідна Путіну для легітимізації себе. Він використовує будь-яку можливість зустрітися із лідерами західного світу", — зазначив чиновник.

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Однак при цьому, на думку Юраша, не варто забувати про "проросійське лобі" у Ватикані.

"Ще з початку 60-х років між Ватиканом і російською церквою окреслився дуже специфічний рівень співпраці та особисті контакти між певними діячами. Зокрема кардиналом Йоханнесом Віллебрандсом з боку Ватикану і тодішнім керівником відділу зовнішніх зв'язків московської патріархії, митрополитом Никодимом (Ротовим)", — розповів він.

"І ось ця проросійська орієнтованість значної частини ієрархів у Ватикані, куріальних кардиналів та інших служителів, вона дає про себе знати", — вважає Юраш.

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Він закликав уважно прислухатися до заяв, які будуть зроблені після зустрічі.

"Юрій Ушаков, помічник президента РФ, говорив про те, що збирається обговорювати гуманітарні проекти Римсько-католицької церкви на Донбасі. Якщо Ватикан це підтвердить... Фактично це означає, що Ватикан із лідером країни-окупанта обговорюватиме свої проекти на території, яка міжнародною спільнотою визнається територією України", — звернув увагу представник Мінкультури.

Володимир Путін і Папа Франциск

Володимир Путін і Папа Франциск

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін висловив невдоволення у зв'язку із отриманням Україною Томосу про автокефалію єдиної православної церкви.

Путін звинуватив Київ у роз'єднанні "братніх народів", а також поскаржився, що священиків Московського патріархату в Україні нібито "переслідують, відбирають у них храми і монастирі".

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Теми
Російсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Папа ФранцискВолодимир ПутінАндрій Юраш
Місце
ВатиканВатикан
Теги
Католицька церкваРосіяцерква
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
"Он использует любую возможность встретиться с лидерами западного мира", – отметил чиновник. Твой пэдро у туалета выжидал лидеров))) теперь зеля будет свежие фоточки постить в инсте )))
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Мы прекрасно понимаем, что эта встреча больше необходима Путину для легитимизации себя." -------------------------------- Вот вы спрашиваете зачем мы прёмся на Обоз. Так вот вам и ответ, ТАКОЕ больше нигде не прочитаешь!!!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Опять удаления модеатором...повторяю...животные а вы внесите этого кренделя папу в миротворец...будьте последовательны
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