Росія не ставила своїх умов щодо саміту в "нормандському форматі", на якому в Парижі 9 грудня мають зустрітися глави РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський.

Таку заяву в понеділок, 18 листопада, зробив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає пропагандистський телеканал RT.

"Якщо всі чотири країни-учасниці "нормандського формату" готові зустрічатися 9 грудня – значить умови дозріли. Адже ми не висували штучних вимог до проведення цієї зустрічі", – поділився він.

Лавров зробив заяву про саміт "нормадского формату"

Таким чином міністр відповів на запитання про те, чи означає, що узгоджена дата саміту показує виконання всіма країнами умов Кремля.

За словами Лаврова, єдине, чого добивалася Росія – це, "щоб учасники нормандського формату поважали свої власні рішення", ухвалені в 2015 і 2016 роках.

"При уряді, який було створено президентом Зеленським, вдалося вирішити питання, що не вирішувалися роками, включаючи розведення сил і засобів у Станиці Луганській, ліквідацію порушень, які були допущені Збройними силами України на двох інших ділянках, які були позначені в "нормандському форматі" як такі, що підлягають розведенню сил і засобів. І були вжито заходів, які дозволили нарешті закріпити офіційно з підписами всіх сторін "формулу Штайнмаєра", – висловився в дусі пропаганди Лавров.

Нагадаємо, раніше в Кремлі офіційно підтвердили участь у саміті "нормандської четвірки" 9 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч повинна відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт в "нормандському форматі", в рамках якого повинні зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

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