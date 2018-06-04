Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: названа дата

Президент Росії Володимир Путін може провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у вересні 2018 року у Владивостоку "на полях" Східного економічного форуму

Як пише РИА Новости з посиланням на свої дипломатичні джерела, на даний момент розглядаються різні дати і місця такої зустрічі.

Джерело зазначило, що варіант переговорів на СЕФі "можливий", а зараз російська сторона чекає відповіді на лист Путіна Кім Чен Ину.

Пізніше на зустрічі з північнокорейськими парламентарями перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников заявив, що РФ дійсно запросила Кім Чен Ина і чекає на нього з офіційним візитом у рамках проведення Східного економічного форуму у вересні.

Також прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що офіційне запрошення було передано у Пхеньян.

"У ході контактів Лаврова з Кім Чен Ином він передав Кім Чен Ину запрошення відвідати Росію. І в ході пропозицій фігурував Східний економічний форум. Але поки конкретики немає", - уточнив він, додавши, що відповіді від Ина поки що Москва не отримувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня до КНДР прибула делегація американських чиновників для участі у переговорах з підготовки саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.