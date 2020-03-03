Путіна закликали терміново вивести російські війська з Сирії

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом має заявити про повне виведення російських військ із Сирії.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав аналітик по Близькому Сходу Михайло Крутіхін. На його думку, присутність Росії у Сирії недоцільна, це ніяк не посилює її роль на світовій арені (повний текст блогу читайте тут).

Російські війська у Сирії wowavostok.livejournal.com

"Хотілося б, щоб Росія не тільки оголосила про повний відхід із Сирії, але нарешті зробила це. Бази, які вона там тримає, не здатні ні чинити опір будь-якій атаці, ні якимось чином серйозно посилювати роль Росії на світовій арені. Як казали американці, і в це легко повірити, два американські есмінці в Середземному морі знищать дві російські бази хвилин за 20. Вони розташовані далеко від російської території, мають проблеми в постачанні і в допуску до них. Відіграють чисто номінальну роль у підтримці режиму Асада. Для Росії це нічого не дає, окрім клопотів", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Крутіхін заявив, що російська присутність у Сирії і підтримка режиму президента Башара Асада – це повний провал Кремля в зовнішній політиці.

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