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3 березня • оновлено в 16:21
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Путіна закликали терміново вивести російські війська з Сирії

7.6т
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Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом має заявити про повне виведення російських військ із Сирії.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав аналітик по Близькому Сходу Михайло Крутіхін. На його думку, присутність Росії у Сирії недоцільна, це ніяк не посилює її роль на світовій арені (повний текст блогу читайте тут).

Російські війська у Сирії

Російські війська у Сирії

wowavostok.livejournal.com

"Хотілося б, щоб Росія не тільки оголосила про повний відхід із Сирії, але нарешті зробила це. Бази, які вона там тримає, не здатні ні чинити опір будь-якій атаці, ні якимось чином серйозно посилювати роль Росії на світовій арені. Як казали американці, і в це легко повірити, два американські есмінці в Середземному морі знищать дві російські бази хвилин за 20. Вони розташовані далеко від російської території, мають проблеми в постачанні і в допуску до них. Відіграють чисто номінальну роль у підтримці режиму Асада. Для Росії це нічого не дає, окрім клопотів", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Крутіхін заявив, що російська присутність у Сирії і підтримка режиму президента Башара Асада – це повний провал Кремля в зовнішній політиці.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Конфлікт в Сирії Російська воєнна загроза
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган Михайло Крутіхін
Місце
Сирія
Тег
Новини Росії
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Почему то на базы США никто не обращает внимания.
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Иванов Александр
Иванов Александр
"Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал аналитик по Ближнему Востоку Михаил Крутихин". Это очень серьезный аргумент. Но считаю, что для 100% результата необходимо еще, как минимум заявление Портникова.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Придется убираться пУтину с позором.
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