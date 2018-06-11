Зустріч Кім Чен Ина з Трампом: з'явилися нові подробиці

Білий дім оприлюднив список людей, які будуть присутні на історичній зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в розширеному форматі від американської сторони.

"Президент Дональд Трамп зустрінеться з північнокорейським лідером Кім Чен Ином завтра вранці о 9:00 (4:00 Київ. - Ред.). Після первинних вітань, президент Трамп і голова Кім візьмуть участь у зустрічі один на один, тільки з перекладачами, потім в розширеній двосторонній зустрічі та в діловому обіді", - сказано в заяві, передає "Інтерфакс".

Відзначається, що в розширеному складі зустрічі будуть присутні державний секретар США Майк Помпео, глава апарату Білого дому Джон Келлі та радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

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Також, до обіду приєднаються прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, американський посол на Філіппінах Сун Кім і старший директор з питань Азії в Раді національної безпеки США Метт Поттінгер.

В кінці саміту Трамп виступить перед журналістами. Після заходу, ввечері, президент США відправиться додому.

"Дискусії між Сполученими Штатами та Північною Кореєю тривають і просуваються - швидше, ніж очікувалося", - повідомили в Білому домі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший раунд переговорів Трампа і Кім Чен Ина пройде 12 червня. Обидва лідери країн вже прибули туди для підготовки до переговорів.