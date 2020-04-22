Зупиняє запалення: в Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19

В Італії для лікування COVID-19 почнуть тестувати колхіцин, який відомий як засіб від подагри.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє la Repubblica, випробуваннями керуватиме Пармський дослідницький університет. Тестування розпочнеться вже через кілька днів, а участь у ньому візьмуть 310 пацієнтів, у яких визначили COVID-19 в середній або тяжкій формі.

"Вибір використання колхіцину для лікування коронавірусної інфекції виправданий його механізмом дії, оскільки він може протидіяти запальним процесам, які ушкоджують легені у хворих COVID-19", – заявив координатор цього дослідження Умберто Маджоре.

В Італії почнуть тестувати колхіцин для лікування COVID-19 piluli.info

Як відзначають у Пармському університеті, це дослідження спрямоване на хворих COVID-19, у яких хвороба протікає стабільно, але в середній або тяжкій формі. Дослідження буде проводитися три місяці в Пармі, Лоді, Кремоні, П'яченці і Реджо-Емілії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії не будуть проводити клінічні випробування ремдесівіру, який зараз позиціонується як дієві ліки проти COVID-19. Замість цього там випробують четверо інших ліків.