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22 квітня • оновлено в 19:15
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Зупиняє запалення: в Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19

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В Італії для лікування COVID-19 почнуть тестувати колхіцин, який відомий як засіб від подагри.

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Як повідомляє la Repubblica, випробуваннями керуватиме Пармський дослідницький університет. Тестування розпочнеться вже через кілька днів, а участь у ньому візьмуть 310 пацієнтів, у яких визначили COVID-19 в середній або тяжкій формі.

"Вибір використання колхіцину для лікування коронавірусної інфекції виправданий його механізмом дії, оскільки він може протидіяти запальним процесам, які ушкоджують легені у хворих COVID-19", – заявив координатор цього дослідження Умберто Маджоре.

В Італії почнуть тестувати колхіцин для лікування COVID-19

В Італії почнуть тестувати колхіцин для лікування COVID-19

piluli.info

Як відзначають у Пармському університеті, це дослідження спрямоване на хворих COVID-19, у яких хвороба протікає стабільно, але в середній або тяжкій формі. Дослідження буде проводитися три місяці в Пармі, Лоді, Кремоні, П'яченці і Реджо-Емілії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії не будуть проводити клінічні випробування ремдесівіру, який зараз позиціонується як дієві ліки проти COVID-19. Замість цього там випробують четверо інших ліків.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
ліки вірус
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