Зупинити насильство в США можна тільки силою, – Трамп

Карина Бондаренко Світ 06:59, 31.08.2020

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинити протести і масові заворушення, які очолюють демократи, можливо тільки за допомогою сили.

Про це глава держави в неділю, 30 серпня, написав на своїй сторінці в Twitter.

"Єдиний спосіб зупинити насильство в містах з високим рівнем злочинності, де керують демократи, – це сила!" – написав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США продовжилися протести проти поліцейського насильства, вони не вщухають вже кілька місяців. Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали в ході стрілянини в американському місті Кеноша.

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