Зухвале захоплення танкера Іраном: Британія знайшла слід Кремля

Влада Росії може бути причетна до захоплення Іраном британського танкера.

Про це пише Mirror з посиланням на Секретну розвідувальну службу Великобританії. Джерело вважає, що судно направили в води Ірану за допомогою сигналів з помилковими координатами GPS. У підсумку екіпаж подумав, що знаходиться на безпечній відстані від іранських вод. При цьому нібито використовувалася "російська шпигунська технологія".

"Можливо, Росія допомогла Ірану в цій авантюрі... Корпус вартових ісламської революції і російська розвідка дуже тісно співпрацювали в Сирії", – відзначає видання.

захоплений танкер

Нагадаємо, іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що "конфіскував" британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання "міжнародних морських правил".

Напівофіційне іранське інформагентство Fars повідомило 20 липня, що затримання Stena Impero пов'язано з аварією іранського рибальського човна, який відправив сигнал лиха, а британський корабель нібито проігнорував цей сигнал. Власник і оператор Stena Impero, компанія Stena Bulk і Northern Marine, заперечила будь-які порушення з боку екіпажу.

Іранська сторона заявила, що поки танкер стоїть в порту Бендар-Аббаса, всі члени екіпажу залишаються на кораблі. А це 23 моряка – з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Франція і Німеччина засудили дії Ірану, закликавши Тегеран повернути захоплений танкер і членів його екіпажу.

У мережі з'явилося відео захоплення танкера.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів через ситуацію в Ірані.

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