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Зухвале захоплення танкера Іраном: Британія знайшла слід Кремля

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Влада Росії може бути причетна до захоплення Іраном британського танкера.

Про це пише Mirror з посиланням на Секретну розвідувальну службу Великобританії. Джерело вважає, що судно направили в води Ірану за допомогою сигналів з помилковими координатами GPS. У підсумку екіпаж подумав, що знаходиться на безпечній відстані від іранських вод. При цьому нібито використовувалася "російська шпигунська технологія".

"Можливо, Росія допомогла Ірану в цій авантюрі... Корпус вартових ісламської революції і російська розвідка дуже тісно співпрацювали в Сирії", – відзначає видання.

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захоплений танкер

захоплений танкер

Нагадаємо, іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що "конфіскував" британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання "міжнародних морських правил".

Напівофіційне іранське інформагентство Fars повідомило 20 липня, що затримання Stena Impero пов'язано з аварією іранського рибальського човна, який відправив сигнал лиха, а британський корабель нібито проігнорував цей сигнал. Власник і оператор Stena Impero, компанія Stena Bulk і Northern Marine, заперечила будь-які порушення з боку екіпажу.

Іранська сторона заявила, що поки танкер стоїть в порту Бендар-Аббаса, всі члени екіпажу залишаються на кораблі. А це 23 моряка – з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Ишевский Константин
Ишевский Константин
А еще Путин подписал Указ,что Земля плоская,поэтому дупомовчане боятся зайти за угол,чтобы с Земли не свалится.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да скоко можна базарить уничтожьте этот долбаный иран а потом и рашисткую педерацию
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Карпов Стас
Карпов Стас
Возможно (возможно!) Тереза Мэй мужчина. Это заявление так же нелепо, как и заявление о причастности России. А вдруг?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Александрович Алексей, Да уж! Вы все там в )(уйлостане ёбнутые.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Карпов Стас, мэй-тансвестит
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