Вірменія вдарила по мирному селищу: ексклюзивні кадри з місця подій. Фото, відео

ЗС Вірменії обстріляли селище з мирними жителями поблизу Нагірного Карабаху, попри те, що поблизу немає позицій азербайджанських військ.

Як передає кореспондент OBOZREVATEL з місця подій, лише за одну ніч було знищено декілька будинків та випущено близько 400 мін. В селі Тертер, яке знаходиться на лінії фронту поруч з Нагірним Карабахом, станом на 1 жовтня було вбито 16 мирних жителів, 55 осіб було поранено (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За свідченнями місцевих жителів, по будинках гатили зі 120-мм артилерії.

На вулицях Тертера порожньо, було чутно глухі вибухи. Більшість людей вдалося вивезти. "Місцеві кажуть, що 400 мін вони нарахували лише за ніч", – повідомила кореспондент.

Жителі Тертера запевнили, що готові мирно жити із жителями Нагірного Карабаху, "як раніше".

Детальніше про те, що відбувається на лінії фронту, та що говорять місцеві жителі про війну, дивіться в ексклюзивному відеорепортажі з місця подій.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій в шостий день протистояння: