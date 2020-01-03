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3 січня • оновлено в 07:43
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"Зруйнує пів-Європи!" У мережі показали наслідки звірств Путіна в Сирії

4.3т
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У мережі показали відео потоку біженців з сирійського міста Ідліб, який регулярно атакує авіація Росії і президента Сирії Башара Асада.

Кадри були оприлюднені на сторінці The White Helmets в Twitter. На відео видно величезні черги з автомобілів, завантажених речами. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

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"Це потік біженців в Ідлібі, який знищує Путін зі своїм другом Асадом. І нікому немає до цього діла. Схоже, уроки історії так і не були засвоєні. А новий Гітлер незабаром знову прогуляється, зруйнувавши пів-Європи, щоб на якийсь час привести світ до тями", – прокоментував кадри блогер Vіtаuskаs.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали страшні наслідки удару Росії по дітях в Сирії. Удар був проведений з використанням заборонених касетних бомб.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Пигин Макс
Пигин Макс
А почему умолчали, что это видео "белых касок"?
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Вот Ракку, США разбомбили вместе с жителями и никаких потоков беженцев. Все гуманно.
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8
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Хо Хол
Хо Хол
Сирия - Европа? Ясно.
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