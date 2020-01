"Зруйнує пів-Європи!" У мережі показали наслідки звірств Путіна в Сирії

У мережі показали відео потоку біженців з сирійського міста Ідліб, який регулярно атакує авіація Росії і президента Сирії Башара Асада.

Кадри були оприлюднені на сторінці The White Helmets в Twitter. На відео видно величезні черги з автомобілів, завантажених речами. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

"Це потік біженців в Ідлібі, який знищує Путін зі своїм другом Асадом. І нікому немає до цього діла. Схоже, уроки історії так і не були засвоєні. А новий Гітлер незабаром знову прогуляється, зруйнувавши пів-Європи, щоб на якийсь час привести світ до тями", – прокоментував кадри блогер Vіtаuskаs.

With the ongoing tragedy displacement campaigns and escape death from #Idlib countryside. This is how our White Helmets teams dealing with the emergency situation. pic.twitter.com/J4S6Fzdzad