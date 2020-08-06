Зруйнований вибухом Бейрут показали із супутника. Фото

Компанія Airbus Space оприлюднила супутникові знімки порту в ліванській столиці Бейруті після потужного вибуху.

Водночас картину на місці НП порівняли з тією, яка була до неї. Фото розміщено в Twitter (щоб подивитися, проскрольте сторінку вниз).

На знімках видно, яких масштабних руйнувань зазнав не тільки порт. Так, майже всі ангари в порту зруйновано. Серед них і головний елеватор, розташований просто поблизу епіцентру вибуху.

Порт Бейруту до і після вибуху (Twitter Airbus Space)

На місці складу, де вибухнуло 2750 тонн аміачної селітри, утворилася величезна яма, яка заповнилася водою з моря.

Порт Бейруту до і після трагедії 4 серпня (Twitter Airbus Space)

Кораблі, які перебували в порту ліванської столиці, перевернулися від вибухової хвилі або взагалі опинилися на березі.

Кораблі в порту Бейруту перекинуто або викинуто на берег (Twitter Airbus Space)

Для порівняння масштабів наслідків НП компанія Airbus Space показала знімки, датовані 25 січня і 5 серпня 2020 року.

Майже всі ангари в порту Бейруту зруйновано, а на місці вибуху – величезна яма з водою (Twitter Airbus Space)

Airbus Space показала супутникові знімки порту в Бейруті (Twitter Airbus Space)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: