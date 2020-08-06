Зруйнований вибухом Бейрут показали із супутника. Фото
Порт у Бейруті показали на знімках із супутника до і після трагедії.
Компанія Airbus Space оприлюднила супутникові знімки порту в ліванській столиці Бейруті після потужного вибуху.
Водночас картину на місці НП порівняли з тією, яка була до неї. Фото розміщено в Twitter (щоб подивитися, проскрольте сторінку вниз).
На знімках видно, яких масштабних руйнувань зазнав не тільки порт. Так, майже всі ангари в порту зруйновано. Серед них і головний елеватор, розташований просто поблизу епіцентру вибуху.
Порт Бейруту до і після вибуху (Twitter Airbus Space)
На місці складу, де вибухнуло 2750 тонн аміачної селітри, утворилася величезна яма, яка заповнилася водою з моря.
Порт Бейруту до і після трагедії 4 серпня (Twitter Airbus Space)
Кораблі, які перебували в порту ліванської столиці, перевернулися від вибухової хвилі або взагалі опинилися на березі.
Кораблі в порту Бейруту перекинуто або викинуто на берег (Twitter Airbus Space)
Для порівняння масштабів наслідків НП компанія Airbus Space показала знімки, датовані 25 січня і 5 серпня 2020 року.
Майже всі ангари в порту Бейруту зруйновано, а на місці вибуху – величезна яма з водою (Twitter Airbus Space)
Airbus Space показала супутникові знімки порту в Бейруті (Twitter Airbus Space)
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
вибух у столиці Лівану Бейруті потрапив на весільне відео. На ньому видно, як наречена позує, потім лунає вибух, і оператор йде знімати наслідки події.
У мережі опублікували свіжі відео з ліванського Бейруту, де трапився потужний вибух.
Вибух у порту Бейруту за потужністю порівняли з вибухом 1800 тонн тротилу. Його наслідки показали з висоти пташиного польоту.
Крім цього, моменти вибуху в Бейруті синхронізували в одному відео. Кадри з різних ракурсів зняли камери спостереження і очевидці НП.
Також було опубліковано фотографії того, як виглядає Бейрут через день після руйнівного вибуху.