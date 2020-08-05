Зруйнований Бейрут показали з висоти пташиного польоту. Моторошне відео

Вибух у порту столиці Лівану Бейруті за потужністю порівняли з вибухом 1800 тонн тротилу. Адже його було видно з будь-якої точки міста, а чутно – в інших і навіть на Кіпрі, до якого більше 200 кілометрів.

Руйнування, до яких призвела НП увечері 4 серпня, показали з висоти пташиного польоту. Відео опубліковано на YouTube-каналі The Telegraph (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що величезної потужності вибух знищив порт Бейрута, в результаті повністю зруйновано або пошкоджено ще приблизно половину міських будівель.

Наслідки вибуху в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Кількість загиблих вже наблизилося до 100. Водночас лікарні міста переповнені, медики намагаються надати необхідну допомогу постраждалим – адже таких нарахували понад 3,7 тисячі осіб.

Наслідки вибуху в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Причиною вибуху, як відомо, називають порушення правил зберігання майже 3000 тонн селітри.

Наслідки вибуху в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Наслідки вибуху в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Наслідки вибуху в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: