Зруйновані будинки і дороги, на вулицях – клуби диму: з'явилися свіжі відео з епіцентру вибуху в Бейруті

У мережі опублікували свіжі відео з ліванського міста Бейрут, де напередодні, 4 серпня, трапився потужний вибух, що забрав життя щонайменше, 78 осіб.

Кадри, зняті вранці 5 серпня, публікують в соцмережах. На них видно наслідки вибуху – зруйновані і спалені будинки і дороги, а також клуби пилу і диму. Судячи з відео, масштаби трагедії катастрофічні – зруйнована більша частина міста.

Бейрут поринув у темряву і пил, на вулицях чути сирени машин швидкої допомоги.

Як пише ТАСС, пожежні команди все ще не загасили пожежі в портовій зоні, звідки йде дим. Дорожні служби тим часом вже приступили до розбору завалів на проїжджій частині, викликаних обваленням фасадів будівель. Під колесами – крихти стекол.

"Зовсім скоро ці кадри стануть частиною фільму-катастрофи. Але, як відомо, життя страшніше будь-якого кіно Вибух в Бейруті порівнюють з ядерним в Хіросімі і Нагасакі", – сказано в повідомленні каналу "Мілітарист".

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Загинули щонайменше 78 осіб, чотири тисячі постраждали.