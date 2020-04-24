Зросла вдвічі: в Еквадорі кількість заражених коронавірусом збільшилася до 22 тисяч

В Еквадорі кількість нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 протягом доби збільшилась удвічі– з 11 до 22,7 тисяч осіб.

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У п'ятницю, 24 квітня, підтверджено вже 22 719 заражених, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни, передає Reuters.

strana.ua

Очільниця МВС Марія Пауло Ромо пояснила, що таке різке зростання пояснюється збільшенням кількості тестів.

Вона додала, що з початку епідемії від коронавірусу в країні померли 576 осіб, проте уряд визнає, що реальна кількість летальних випадків набагато більша: в країні померли 1060 людей з підозрою на коронавірус, але їх не встигли перевірити на наявність інфекції до смерті, а розтин вчасно не проводили через заходи соціального дистанціювання.

Станом на 00:00 25 квітня, Еквадор посів друге місце за кількістю нових випадків зараження. На першому США – 26 396.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня в Еквадорі було підтверджено 11 183 випадків COVID-19 (з яких 560 летальних). Президент США Дональд Трамп пообіцяв направити в країну допомогу.

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