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Зрив зустрічі Трампа з Кім Чен Ином: українці спрогнозували наслідки

2.2тЧитати новину російською

Буквально кілька місяців тому світ завмер в очікуванні нової глобальної війни через досягнення точки кипіння у відносинах США і КНДР. Однак несподівано для всіх давні вороги раптом оголосили про перемир'я: Кім Чен Ин почав демонстративно підривати шахти для ядерних випробувань, а Дональд Трамп анонсував швидку зустріч із північнокорейським диктатором.

Але 24 травня президент США приголомшив світову спільноту новою заявою - переговорів, запланованих на 12 червня, все-таки не буде. Причиною цього стали нові погрози Пхеньяна у бік Вашингтона.

"Обозреватель" вирішив дізнатися у своїх читачів, якими вони бачать наслідки від такого різкого розвороту без п'яти хвилин примирених країн.

Новини
Зрив зустрічі Трампа і Кім Чен Ина: Путін зробив заяву

Згідно з проведеним опитуванням, 49% його учасників вважають, що заява Трампа ні на що не вплинула і ситуація просто зависне в повітрі.

30% респондентів взагалі здивувалися тому, що хтось міг серйозно повірити в перемир'я між КНДР і США.

Разом з тим, 18% опитаних впевнені, що сторонам ще вдасться домовитися про зустріч дещо пізніше, а 2% побоюються початку Третьої світової війни через описаний розвиток подій.

Зрив зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Як повідомляв OBOZREVATEL, у КНДР назвали відмову Трампа від зустрічі з Кім Чен Ином "неналежним вчинком".

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "Обозреватель".

Тема
опитування Обозревателя
Особи
Кім Чен ИнДональд Трамп
Місце
США
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