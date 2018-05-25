Зрив зустрічі Трампа з Кім Чен Ином: українці спрогнозували наслідки

Буквально кілька місяців тому світ завмер в очікуванні нової глобальної війни через досягнення точки кипіння у відносинах США і КНДР. Однак несподівано для всіх давні вороги раптом оголосили про перемир'я: Кім Чен Ин почав демонстративно підривати шахти для ядерних випробувань, а Дональд Трамп анонсував швидку зустріч із північнокорейським диктатором.

Але 24 травня президент США приголомшив світову спільноту новою заявою - переговорів, запланованих на 12 червня, все-таки не буде. Причиною цього стали нові погрози Пхеньяна у бік Вашингтона.

"Обозреватель" вирішив дізнатися у своїх читачів, якими вони бачать наслідки від такого різкого розвороту без п'яти хвилин примирених країн.

Згідно з проведеним опитуванням, 49% його учасників вважають, що заява Трампа ні на що не вплинула і ситуація просто зависне в повітрі.

30% респондентів взагалі здивувалися тому, що хтось міг серйозно повірити в перемир'я між КНДР і США.

Разом з тим, 18% опитаних впевнені, що сторонам ще вдасться домовитися про зустріч дещо пізніше, а 2% побоюються початку Третьої світової війни через описаний розвиток подій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у КНДР назвали відмову Трампа від зустрічі з Кім Чен Ином "неналежним вчинком".