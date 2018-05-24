Зрив зустрічі Трампа та Кім Чен Ина: Путін зробив заяву

Глава Росії Володимир Путін заявив, що шкодує про зрив зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином, яка була запланована на 12 червня.

За його словами, РФ була зацікавлена в денуклеаризації корейського півострова, передає Russia Today.

"Що стосується скасування зустрічі на вищому рівні лідерів США і КНДР, ми особисто в Росії сприйняли цю звістку з жалем. Ми розраховували, що буде зроблений крок до розрядки на Корейському півострові", - розповів Путін.

Він заявив, що Кім Чен Ин зі свого боку виконав усе, що обіцяв.

"Підірвати навіть тунелі та шахти на своєму полігоні. Після цього ми почули про скасування зустрічі з боку США", - сказав глава РФ.

"Ми сподіваємося, що діалог буде продовжений і зустріч відбудеться", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше КНДР скасувала переговори з Південною Кореєю, які були заплановані на 16 травня, а також раптово пригрозила США.