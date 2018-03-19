"Зреклася батька": в програші Собчак побачили "б*ндерівський" слід

Російський політолог, декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що програш Ксенії Собчак на виборах президента Росії пов'язаний з її "бандерівською" риторикою і тим, що вона зреклася свого "політичного батька" - Володимира Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що низький відсоток голосів за неї був передбачуваний, зважаючи на таку позицію політика. Свою думку Третьяков озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Повторювати в цій студії, що бандерівці кажуть про твою країну: що вона розв'язала дві війни, що вона вбиває мирних українців, що це потрібно зупинити, - ось це і є результат. А Ксенії Анатоліївні потрібно було не зрікатися Володимира Путіна, що вона робила, а потрібно було сказати: "Ось це мій політичний батько. Анатолій Собчак - це мій фізіологічний батько, а Путін - політичний", - висловився він.

Як повідомляв "Обозреватель, російський режисер Карен Шахназаров назвав Путіна єдиним європейським і навіть світовим лідером, який вийшов з народу і пояснив цим його успіх на виборах.