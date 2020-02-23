Президент США Дональд Трамп особисто наказав заблокувати публікацію книги його колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона.

Нагадаємо, що в ній ідеться про зустріч, де американський лідер нібито попросив його допомогти з реалізацією своїх планів щодо України. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Зазначається, що в розмові з працівниками своєї адміністрації глава Сполучених Штатів назвав Болтона "зрадником".

Болтон і Трамп

Окрім цього, Трамп зауважив своїм юристам, що ексраднику не можна дозволяти публікувати все, що стосується спілкування із ним на тему національної безпеки. Президент наголосив, що всі ці відомості є секретними.

Також лідер США заявив, що книга Болтона, яка оповідає про його діяльність у Білому домі, не повинна бути видана до виборів, які відбудуться в країні в листопаді 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетне видання The New York Times дізналося, що в книзі колишнього радника президента США Дональда Трампа Джона Болтона йдеться про зустріч в Овальному кабінеті, на якій глава держави роздавав вказівки щодо "української схеми".

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