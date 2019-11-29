Зрадив Україну і поплатився: затятий фанат "русского міра" почав "священну війну" в Криму

В окупованому Росією Криму власник парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка" Олег Зубков звинуватив окупаційну владу в "рейдерському захопленні" своїх об'єктів.

Про це пише видання "Крим.Реалії". Бізнесмен стверджує, що, на його думку, окупаційна влада буде намагатися позбавити його волі, щоб "розпорядитися парками на свій розсуд".

Ілюстрація. Бронемашина окупантів у Криму krymr.com

"Наразі за допомогою кримської влади відбувається рейдерське захоплення моїх парків. Своїми численними перевірками вони спочатку спробують довести до банкрутства мої підприємства, а потім вони потраплять у потрібні руки. Схема розроблена і її виконавці відомі", – заявив Зубков.

При цьому біля входу в зал на території парку левів "Тайган", де проходила пресконференція Зубкова, встановили бронемашину, а з динаміків лунала пісня "Священна війна", повідомляє видання.

За словами Зубкова, йому запропонували зустрітися з так званим главою Криму Сергієм Аксьоновим для врегулювання "проблемних питань", але Зубков відмовився.

"Те, що мені пообіцяли вирішити всі проблеми з перевірками після зустрічі з "главою Криму", говорить лише про одне – що всі ці перевірки замовні", – зазначив Зубков.

Варто відзначити, що Зубков свого часу активно підтримував захоплення півострова військами Росії. Однак у січні 2019 року він вирішив втекти до Португалії.

Сталося це після того, як чоловік почав скаржитися на якість життя та умови ведення бізнесу в Криму після його анексії. За словами чоловіка, він "розчарувався в Росії".

"Більшого розладу, ніж від розчарування переходом Криму до складу Росії, я навряд чи вже переживу в своєму житті. А все інше – вже наслідок цього і прояв загальноросійського маразму. Важко було усвідомлювати все тільки в 2014-2018 роках – що нас обдурили, що розвели, як л*хів на базарі", – стверджував він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав: волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm оприлюднили список військових підрозділів Російської Федерації, які брали участь в незаконному захопленні українського Криму.

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