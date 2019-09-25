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27 вересня • оновлено в 19:58
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"Зрадив США!" Клінтон зажадала імпічменту Трампа

4.7т Читати матеріал російською

Колишній держсекретар США Хілларі Клінтон виступила за імпічмент президента Дональда Трампа.

Колишній опонент Трампа на виборах у 2016 році звинуватила його у зраді держави, про що написала в своєму Twitter.

"Президент США зрадив нашу країну. Це не політична заява. Це сувора реальність, і ми повинні діяти. Він представляє справжню небезпеку для того, що робить нас сильними і вільними. Я підтримую імпічмент", – написала Клінтон.

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Хілларі Клінтон і Дональд Трамп

Хілларі Клінтон і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту в американців.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Хілларі Клінтон Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
нима на тибе Моники...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Хилари, она ещё жива?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
это шалава старая сама погрязла в компроматах
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