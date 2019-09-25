"Зрадив США!" Клінтон зажадала імпічменту Трампа

Колишній держсекретар США Хілларі Клінтон виступила за імпічмент президента Дональда Трампа.

Колишній опонент Трампа на виборах у 2016 році звинуватила його у зраді держави, про що написала в своєму Twitter.

"Президент США зрадив нашу країну. Це не політична заява. Це сувора реальність, і ми повинні діяти. Він представляє справжню небезпеку для того, що робить нас сильними і вільними. Я підтримую імпічмент", – написала Клінтон.

Хілларі Клінтон і Дональд Трамп

The president of the United States has betrayed our country.



That's not a political statement-it's a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. - Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту в американців.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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