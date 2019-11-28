"Не вважаю Росію ворогом": Макрон зробив скандальну заяву в НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО до тіснішої взаємодії з Росією.

Про це повідомляє DW. Макрон наголосив, що хоче створити "нову архітектуру довіри і безпеки в Європі", а це передбачає зближення з РФ.

Еммануель Макрон britannica.com

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"Чи є Росія нашим ворогом? Я так не вважаю", – заявив він після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, додавши, що спільним ворогом Альянсу є "тероризм".

При цьому Макрон закликав європейські країни-члени НАТО взяти участь у переговорах з Росією і США щодо нового договору про ядерне роззброєння. "Йдеться про безпеку Європи. Ми не можемо бути задоволені двосторонніми угодами", – наголосив він.

Французький президент також підтвердив, що написав листа російському колезі Володимиру Путіну, в якому, згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про розгляд пропозиції Росії щодо мораторію на розміщення ядерної зброї середньої дальності в Європі. Він переслав цього листа всім партнерам по НАТО, запевнив Макрон.

З огляду на поточні виклики в політиці безпеки було б "безвідповідально", якби військовий союз і надалі зосередився виключно на своєму фінансуванні і технічних питаннях, заявив президент Франції. "Справжній союз ґрунтується на діях, а не на словах", – наголосив Макрон.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уряд Франції зібрався зробити Європейський Союз незалежнішим від захисту з боку НАТО шляхом зміни положення Договору про військову допомогу.

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