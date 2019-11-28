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29 листопада • оновлено в 10:48
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"Не вважаю Росію ворогом": Макрон зробив скандальну заяву в НАТО

9.2т
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Президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО до тіснішої взаємодії з Росією.

Про це повідомляє DW. Макрон наголосив, що хоче створити "нову архітектуру довіри і безпеки в Європі", а це передбачає зближення з РФ.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

britannica.com

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"Чи є Росія нашим ворогом? Я так не вважаю", – заявив він після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, додавши, що спільним ворогом Альянсу є "тероризм".

При цьому Макрон закликав європейські країни-члени НАТО взяти участь у переговорах з Росією і США щодо нового договору про ядерне роззброєння. "Йдеться про безпеку Європи. Ми не можемо бути задоволені двосторонніми угодами", – наголосив він.

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Французький президент також підтвердив, що написав листа російському колезі Володимиру Путіну, в якому, згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про розгляд пропозиції Росії щодо мораторію на розміщення ядерної зброї середньої дальності в Європі. Він переслав цього листа всім партнерам по НАТО, запевнив Макрон.

З огляду на поточні виклики в політиці безпеки було б "безвідповідально", якби військовий союз і надалі зосередився виключно на своєму фінансуванні і технічних питаннях, заявив президент Франції. "Справжній союз ґрунтується на діях, а не на словах", – наголосив Макрон.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уряд Франції зібрався зробити Європейський Союз незалежнішим від захисту з боку НАТО шляхом зміни положення Договору про військову допомогу.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
Тег
НАТО
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Коментарі
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Nayden Serg
Nayden Serg
макарон - сраный жабоед, по своей натуре жабоеды - праститутки, так по истории получается
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
А чего с ним церемониться - запретить ему въезд в Xoxляндию и занести в Миротворец, чтоб другим Меркелям неповадно было.
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5
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кому нужен усраинский гадюшник попрошаек ,сейчас чубажо-пые обезьяны продадут свои земли и можно об них жо-пы вытерать.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Драго Кувалда, об шароварников можно жопу вытирать сейчас
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