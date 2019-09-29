Золото вивозили вантажівками: у будинку ексмера знайшли несусвітні багатства

У будинку колишнього мера міста Ганьчжоу (Китай) Чжан Ци під час обшуку виявили 13,5 тонни золота у вигляді злитків.

Про це повідомляє powerapple. Це більше, ніж золоті запаси Латвії, Литви та Естонії разом узяті (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім цього, в потаємному підвалі особняка 57-річного ексчиновника знайшли близько 40 мільярдів доларів, загалом у будинку – до 200 кілограмів нефриту і жадеїту, антикваріат і предмети живопису.

Багатства в підвалі Колаж КП

З'ясувалося, що чоловік також приховував кілька тисяч квадратних метрів розкішної нерухомості.

За інформацією журналістів, гроші, золото, предмети живопису та антикваріат колишнього мера змогли вивезти за допомогою декількох військових вантажівок.

За підрахунками експертів, на свої "заощадження" чоловік міг би двічі врятувати Грецію від дефолту. За правопорушення чоловікові може загрожувати страта.

某个 人民 的 仆人 落马 了! 儋州市 原 市长, 三亚 市 原 市委 书记, 海口 市 原 市委 书记 张琦 (安徽 人, 中共 党员 现年 57 岁) 九月 六日 落马. 其 住宅 内 起获 黄 砖 金条 金砖数量惊人,现金13.5吨.另查获帐面来路不明资金2680亿,多套千余平方的豪宅.......又一次刷新了记录,令吾辈叹为观止,贫穷再一次限制了我们的想象力! pic. twitter.com/6hcgKsaFwE -猪血旗下(@ h1300062810) September 24, 2019

Як писав OBOZREVATEL, начальник головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко заявив, що Україна має "шанс 99%" на повернення з Нідерландів унікальної колекції скіфського золота, приналежність якої оскаржують у судах музеї анексованого Криму.

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