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29 вересня • оновлено в 14:09
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Золото вивозили вантажівками: у будинку ексмера знайшли несусвітні багатства

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У будинку колишнього мера міста Ганьчжоу (Китай) Чжан Ци під час обшуку виявили 13,5 тонни золота у вигляді злитків.

Про це повідомляє powerapple. Це більше, ніж золоті запаси Латвії, Литви та Естонії разом узяті (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім цього, в потаємному підвалі особняка 57-річного ексчиновника знайшли близько 40 мільярдів доларів, загалом у будинку – до 200 кілограмів нефриту і жадеїту, антикваріат і предмети живопису.

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Багатства в підвалі

Багатства в підвалі

Колаж КП

З'ясувалося, що чоловік також приховував кілька тисяч квадратних метрів розкішної нерухомості.

За інформацією журналістів, гроші, золото, предмети живопису та антикваріат колишнього мера змогли вивезти за допомогою декількох військових вантажівок.

За підрахунками експертів, на свої "заощадження" чоловік міг би двічі врятувати Грецію від дефолту. За правопорушення чоловікові може загрожувати страта.

Як писав OBOZREVATEL, начальник головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко заявив, що Україна має "шанс 99%" на повернення з Нідерландів унікальної колекції скіфського золота, приналежність якої оскаржують у судах музеї анексованого Криму.

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Місце
Китай
Теги
видео корупція золото
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Вот китаец правильно всё дело. В золото, а не в $ и ЕВРО. Пожил хорошо. Это вам не мелочь по карманам тырить.
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Mak Alex
Mak Alex
Нагульнов Макар, а чого не в деревяні?
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
А говорят о коррупции в Украине... Такое количество только в кино можно увидеть, представить трудно
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
В сревнении с Путиным, пацан ходит в коротких штаниках.
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Mak Alex
Mak Alex
Нагульнов Макар, дитинка ти,ще віриш в казки.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Иванович Юрий, Путин бессеребрянник
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