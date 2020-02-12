Зняв шкіру, вирізав очі і розчленував дружину: в Мексиці повстали через звіряче вбивство. Фото і відео 18+

У столиці Мексиці 46-річний чоловік зізнався у звірячому вбивстві 25-річної дружини. Він вдарив її ножем у горло, зняв шкіру, розчленував і викинув органи в каналізацію.

Під час скоєння злочину Ерік Франциско Робледо перебував під впливом наркотиків. Подія трапилася під час сварки пари через його пияцтво, повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрюваний розповів поліцейським, що його дружина Інгрід Ескамілле Варгас сказала, що хоче вбити його, на що він попросив нанести йому удар. Дівчина зробила це тричі, після чого він вихопив з її рук кухонний ніж і встромив їй у горло.

У Мексиці чоловік по-звірячому вбив дружину Daily Mail

Згідно зізнанню, потім чоловік ножем зняв шкіру жертви з особи до колін, видалив очі і кишечник. Органи він викинув в каналізацію, тому що, як розповів чоловік, йому було соромно за злочин і він хотів його приховати.

Роблендо зателефонував своїй колишній дружині і зізнався у вбивстві дівчини. Його заарештували. У квартирі пари поліцейські знайшли понівечене тіло, залите кров'ю.

Зізнання чоловіка:

Пізніше в країні спалахнув скандал через публікацію кривавої фотографії жертви на обкладинці газети "Pasala", в якій часто розміщують подібне з непристойними заголовками. Під фотографією вбитої дівчини там написали "Це була помилка купідона". Прокуратура Мехіко почала проводити розслідування, щоб визначити, хто "злив" зображення журналістам.

У Мексиці чоловік по-звірячому вбив дружину Daily Mail

Місцеві в соцмережі відреагували на публікацію в ЗМІ, розмістивши фото дівчини, на якому вона посміхається. На ній у дівчини акуратна зачіска і вона яскраво нафарбована.

"З поваги до вас і вашої сім'ї, це єдиний спосіб, яким я хочу вас запам'ятати", – написав один користувач в Twitter.

У Мексиці чоловік по-звірячому вбив дружину Daily Mail

В останні місяці в Мексиці також активізувалися марші в знак протесту проти насильства по відношенню до жінок. Демонстранти підпалюють урядові будівлі і замальовують пам'ятники графіті.

У Мексиці чоловік по-звірячому вбив дружину Daily Mail

У Мексиці чоловік по-звірячому вбив дружину Daily Mail

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