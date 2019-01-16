Зняття санкцій із Росії: Сенат США провалив важливе рішення

Американським сенаторам не вдалося заблокувати рішення Міністерства фінансів США про зняття санкцій з російських компаній Rusal, En+ і ВАТ "ЕвроСибЭнерго", що належать російському олігархові Олегу Дерипасці.

Про те, що відповідна постанова отримала 57 голосів, замість 60 необхідних, повідомляє Голос Америки.

Відзначається, що Сенату не вдалося досягти мети навіть із огляду на те, що деякі республіканці приєдналися в голосуванні до демократів.

Олег Дерипаска lenta.ru

Раніше міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило Конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "ЕвроСибЭнерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на істотну реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні. Сенат США виступив проти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У січні 2018 року Міністерство фінансів США представило Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесено 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом з несекретною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав відповідно до вимог закону CAATSA ("Про протидію противникам Америки"). При цьому інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції залишилася в секретній частині доповіді.

У квітні США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг і інші.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати задіяли проти Кремля весь арсенал санкцій, проте не добилися своєї мети.

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