Щобільше дивлюсь на світових політиків, тим більше розумію - наші головні союзники не США та ФРГ, а ДШК та РПГ.

Щобільше змін в Європі, тим частише бачу – нас залишають наодинці з ворогом. І він не тільки попереду. Світова кон'юнктура навколо нас – сьогодні проти України. А завтра в нас противників буде більше, ніж сьогодні.

Все станеться непомітно і поступово.

Новини Росія розставляє пастки для України

Вчора відбулися вибори в парламент федеральної землі Тюрінгії. Це в Німеччині.

31 відсоток набирають Die Linke, “Ліві”. 23,4 відсотки Alternative für Deutschland, “Альтернатива для Німеччини”. AfD – це партія, яка виступає, зокрема, за дезінтеграцію Європейского Союзу, відміни євро та повернення дойчмарки. Антиемігрантські вислови та акції AfD заробили їй серед німецких інтелектуалів репутацію “фашистської”. Короче кажучи, класичні європейськи ультраправі. З поправкою на те, що це відверто пропутінська партія.

Die Linke підтримують, нібито, інтернаціоналістську риторику. Проте, спільне в цих двох сил – проросійська, пропутінська позиція.

Флагман “Лівих”, красуня Сара Вагенкнехт, ще з 14-го року є головним рупором озвучування в Бундестазі основних тез путінської пропаганди: про “громадянську війну в Україні”, про “армію, яка воює проти власного народу”, про "вбивства та репресії проти мирного населення" про “війну олігархів”.

Один з керівників підпільних проросійських груп в Харкові зізнався якось, що саме він готував тези для виступів Сари Вагенкнехт і шукав для цього перекладача німецької.

Ну, й тепер, до чого потрібні ці тези. Сара Вагенкнехт під аплодисмети Бундестагу закликає Ангелу Меркель зняти санкції з Росії. Це, власне, те, що треба знати про зовнішній світ, у той час, коли ми всередині країни деремо один одному чуби.

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