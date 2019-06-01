"Зняли кілька артефактів": на дні Мексиканської затоки знайшли "корабель-привид"

Вчені Національного управління з досліджень океанів і атмосфери NOAA виявили на дні Мексиканської затоки стародавній корабель.

"Перед нами постали останки парусного судна середини XIX століття. Судячи за конструктивними особливостями, на дні затоки знаходиться шхуна або бриг", – відзначають члени експедиції, передає "Зірка".

Довжина корабля складає 37,8 метри. Імовірно, це було вантажне або торгове судно. Приналежність його до будь-якої країни визначити поки неможливо.

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Камери глибоководних апаратів зняли також кілька артефактів з міді і заліза. Однак при зануренні дослідникам знайти їх не вдалося.

На кермі корабля зберігся напис "2109", який може розкрити його походження. На деяких деталях корабля також залишилися сліди горіння. Можливо, він затонув внаслідок пожежі.

На дні Мексиканської затоки знайшли "корабель-привид" NOAA

На дні Мексиканської затоки знайшли "корабель-привид" NOAA

На дні Мексиканської затоки знайшли "корабель-привид" NOAA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на дні Тихого океану знайшли незрозумілі сліди, які, за твердженням ряду фахівців, можуть належати представникам позаземної цивілізації

Довжина сліду досягає 2,5 м, а глибина – близько 30 см. Відбитки були знайдені вченими Національного океанографічного центру в Саутгемптоні (Великобританія) за допомогою глибоководного робота.

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