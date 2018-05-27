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Знову "Вагнер": з'явилися дані про нових загиблих росіян в Сирії

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У ніч на 23 травня в Сирії загинули шестеро військовослужбовців з Росії, двоє з яких є найманцями приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерело, також постраждали ще двоє росіян, яких вже доставили в лікарню в Москві.

Відзначається, що найманці "Вагнера" в Сирії в провінції Дейр ез-Зор нібито займаються "охороною асадівських нафтових вишок".

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Атака була блискавичною: розкриті деталі знищення росіян в Сирії

Раніше з'явилася детальна інформація про двох росіян, які загинули 23 травня.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні росіяни зазнали нових втрат в Сирії. Їх атакували терористи ІДІЛ.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Росія
Об'єкт
ПВК Вагнер
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