Знову "Вагнер": з'явилися дані про нових загиблих росіян в Сирії

У ніч на 23 травня в Сирії загинули шестеро військовослужбовців з Росії, двоє з яких є найманцями приватної військової компанії "Вагнер".
Як повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерело, також постраждали ще двоє росіян, яких вже доставили в лікарню в Москві.
Відзначається, що найманці "Вагнера" в Сирії в провінції Дейр ез-Зор нібито займаються "охороною асадівських нафтових вишок".
Раніше з'явилася детальна інформація про двох росіян, які загинули 23 травня.
Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні росіяни зазнали нових втрат в Сирії. Їх атакували терористи ІДІЛ.
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