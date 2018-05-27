Знову "Вагнер": з'явилися дані про нових загиблих росіян в Сирії

У ніч на 23 травня в Сирії загинули шестеро військовослужбовців з Росії, двоє з яких є найманцями приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерело, також постраждали ще двоє росіян, яких вже доставили в лікарню в Москві.

Відзначається, що найманці "Вагнера" в Сирії в провінції Дейр ез-Зор нібито займаються "охороною асадівських нафтових вишок".

Раніше з'явилася детальна інформація про двох росіян, які загинули 23 травня.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні росіяни зазнали нових втрат в Сирії. Їх атакували терористи ІДІЛ.