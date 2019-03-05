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"Знищують Україну!" Соловйов і Скабєєва влаштували істерику через "б*ндерівську" згущенку

27тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов і скандальна Ольга Скабєєва бурхливо відреагували на креативні подарунки для бійців Збройних сил України до 8 Березня.

Йдеться про набори згущеного молока, на етикетках якого будуть зображені портрети відомих українських націоналісток. Неадекватну реакцію на такий маркетинговий хід рупор путінського режиму продемонстрував в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Згущене молоко

Згущене молоко

TABASCO

"Націоналісти вже налаштувалися на новий Майдан, радикали захоплюють храми канонічної церкви, знесений у Львові пам'ятник радянським воїнам хочуть відправити у Музей терору, а українських військових привітають з 8 Березня банками згущеного молока із зображенням дружини Бандери! Що ще вони не зроблять, щоб знищити країну?!" — скипів Соловйов.

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Скабєєва також не змогла пройти повз яскравий презент для українських бійців, і запостила фото згущенки на своєму Telegram-каналі.

"Знищують Україну!" Соловйов і Скабєєва влаштували істерику через "б*ндерівську" згущенку

Відзначимо, що, крім дружини лідера ОУН Степана Бандери, на сувенірній згущенці зобразять також жінок командира УПА Романа Шухевича, гетьмана Павла Скоропадського і письменника Михайла Коцюбинського. Крім того, як пише Gazeta.ua, на етикетці буде міститися їх коротка біографія.

Ця лімітована серія буде відправлена українським захисникам на Донбас. Так автори ідеї хочуть нагадати чоловікам про значення ролі жінок в історії України.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"8 березня в медіапросторі зазвичай згадують Розу Люксембург, Клару Цеткін і Софію Ковалевську. Забувають про українських жінок, які безпосередньо впливали на хід історії України. Ми вирішили нагадати про тих, хто опинився дещо в тіні відомих чоловіків. Ярослава Бандера була членом Асоціації українських студентських організацій в Польщі до 1939 року. Наталія Березинська-Шухевич рятувала єврейських дітей від німецьких загарбників. Віра Коцюбинська заснувала першу українську школу в Чернігові. Олександра Скоропадська підтримувала чоловіка в еміграції, взяла на себе весь побут і написала книгу, присвячену генеалогії Скоропадських", — розповів голова наглядової ради молочного комбінату Валентин Запорощук.

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Дизайн і концепцію проекту створила команда українського креативного агентства, яке перед тим розробило "Бойову згущенку" для ЗСУ.

Серія згущеного молока, присвячена видатним жінкам України, є винятково сувенірною. Її не продаватимуть в магазинах, а передадуть військовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов вибухнув брудними лайками на адресу українців через те, що вони звинувачують Росію в Голодоморі 1932-1933 років. Рупор Кремля заявив, що нічого такого не було, а від голоду нібито вмирали люди всіх національностей.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир СоловйовСтепан Бандера
Місце
Росія
Тег
Збройні сили України
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
по салавьёву плачет осиновый кол...или сук...
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
сука-это не кокаин в пакеты с логотипом "единай рассеи" заворачивать...как же эта сваё- родное ,руцкое...) а тут-"бандеры" распоясались...!)))
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
рузьке пидоры почему вас мудаков все время безпокоит УКРАИНА.
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Попова Ольга
Попова Ольга
залупутин Залупутин, ОНИ ОДЕРЖИМИ УКРАИНОЙ , ПОБРОСАЛИ РАБОТУ И СИДЯТ У ТЕЛИКА КРУГЛОСУТОЧНО , А ЧТО ТАМ У ХОХЛОВ ?
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