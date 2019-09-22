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22 вересня • оновлено в 07:28
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Політика Економіка

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"Знищити!" Справжню суть Путіна показали в сенсаційних мемуарах

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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон розповів про зустріч із главою РФ Володимиром Путіним, яка відбулася в 2013 році в Сочі.

Цей епізод увійшов в гучні мемуари політика, передає "Русская служба ВВС". Відзначається, що книга "Під запис" почала продаватися в Британії 19 вересня.

Зустріч, за спогадами Кемерона, почалася з того, що Путін пройшовся по тих питаннях, які були позначені в картках із підказками, що лежали перед ним на столі.

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Через деякий час він відсунув картки в сторону і сказав: "Послухай, я не хочу влаштовувати звичайну суперечка, в якій ти говориш: "Ви помиляєтеся з приводу ситуації в Сирії та Лівії", а я вам кажу: "Ні, це ви помиляєтеся". Я хочу дуже відкрито поговорити і придумати план [дій]".

В ході бесіди британський політик сказав: "Я хочу, щоб ми об'єдналися з єдиним урядом в Сирії, що заслуговує довіри, і знищили [Ан-Нусру]".

"Знищили їх? О, ось тепер ти говориш моєю мовою", – відповів Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, у цих же мемуарах Девід Кемерон згадав про несподівані слова Володимира Путіна про анексований Крим.

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Особи
Девід Кемерон Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії політика
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мемуары, сказки и страхи ,в этой реальности живёт усраинский гадюшник.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Посмеяло...Ну и ???? Обозреватель ты где высосал из пальца это фуфло???
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Суть статьи: он произнёс слово "уничтожили". Значит он диктатор и убийца. Всё.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ильичев Андрей, членосос путенский,тебе мало даже тех русских,которых путен за 20 лет уничтожил?
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