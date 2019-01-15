''Знищимо!'' Туреччина показово не послухалася Трампа: що тепер буде

Туреччина, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа знищити її економіку, перекинула у свою провінцію Хатай, яка межує з Сирією. навантажений військовою технікою, зокрема, танками, поїзд.

Про це повідомляє телеканал TRT. Відзначається, що техніка буде посилювати турецькі військові підрозділи, які знаходяться у цьому районі.

На даний час у цій провінції тривають військові навчання турецьких військових з використанням броньованої техніки.

Також сили тренуються розміновувати території і передислоковувати спецназ у тил умовного противника.

TRT

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини, якщо Анкара завдасть удар по сирійських курдах. "Ми завдамо економічного удару по Туреччині, якщо вона нападе на курдів. Необхідне створення 20-мильної зони безпеки", — заявив він.

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин назвав "фатальною помилкою" прирівнювання сирійських курдів до Робітничої партії Курдистану (РПК). Він додав, що Туреччина має намір захищати курдів та інших сирійців від терористичних загроз.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!