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''Знищимо!'' Туреччина показово не послухалася Трампа: що тепер буде

2.6тЧитати матеріал російською

Туреччина, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа знищити її економіку, перекинула у свою провінцію Хатай, яка межує з Сирією. навантажений військовою технікою, зокрема, танками, поїзд.

Про це повідомляє телеканал TRT. Відзначається, що техніка буде посилювати турецькі військові підрозділи, які знаходяться у цьому районі.

На даний час у цій провінції тривають військові навчання турецьких військових з використанням броньованої техніки.

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Також сили тренуються розміновувати території і передислоковувати спецназ у тил умовного противника.

''Знищимо!'' Туреччина показово не послухалася Трампа: що тепер буде

TRT

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини, якщо Анкара завдасть удар по сирійських курдах. "Ми завдамо економічного удару по Туреччині, якщо вона нападе на курдів. Необхідне створення 20-мильної зони безпеки", — заявив він.

  • Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин назвав "фатальною помилкою" прирівнювання сирійських курдів до Робітничої партії Курдистану (РПК). Він додав, що Туреччина має намір захищати курдів та інших сирійців від терористичних загроз.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Туреччина
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Понимаю удивление на свинорылых мордах, но так бывает. Не все становятся раком при первом чихе из Вашингтона.
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Юг Руси
Юг Руси
''Уничтожим!'' Турция показательно ослушалась Трампа: что теперь будет ... " - На Обозе истерика )))))))))))
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