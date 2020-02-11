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11 лютого • оновлено в 22:32
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Знищили танки і зенітки: Туреччина вбила і взяла в полон 51 сирійського військового

3.8т
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У вівторок, 11 лютого, під час операції в провінції Ідліб збройні сили Туреччини "нейтралізували" 51 сирійського військовослужбовця.

Про це повідомили на сайті міністерства оборони Туреччини. Відзначається, що також були знищені два танки і зенітна установка.

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Два танки були знищені

Два танки були знищені

eadaily.com

"Згідно з останньою інформацією, отриманою з різних джерел в Ідлібі, був нейтралізований 51 військовий режиму, знищені два танки, одна зенітна установка, один склад боєприпасів", – відзначили в повідомленні.

Ще один сирійський танк був захоплений турецькими військовими.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Сирії в провінції Ідліб у вівторок, 11 лютого, збили вертоліт військ президента Башара Асада. Обидва пілоти загинули.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Сирія Ідліб
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
вот что значит эрдоган с вислоухими переобщался, наверняка еще при это потерь не было
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Plotnikov Alex,пиз..добол, не желаешь сдохнуть за путена?
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Waix Alex
Waix Alex
Чем больше уничтоженных путиноидоа, тем больше мира и справедливости!!!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Володька будет нервничать, у него турки отжимают власть и влияние.
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