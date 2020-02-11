Знищили танки і зенітки: Туреччина вбила і взяла в полон 51 сирійського військового

У вівторок, 11 лютого, під час операції в провінції Ідліб збройні сили Туреччини "нейтралізували" 51 сирійського військовослужбовця.

Про це повідомили на сайті міністерства оборони Туреччини. Відзначається, що також були знищені два танки і зенітна установка.

Два танки були знищені eadaily.com

"Згідно з останньою інформацією, отриманою з різних джерел в Ідлібі, був нейтралізований 51 військовий режиму, знищені два танки, одна зенітна установка, один склад боєприпасів", – відзначили в повідомленні.

Ще один сирійський танк був захоплений турецькими військовими.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Сирії в провінції Ідліб у вівторок, 11 лютого, збили вертоліт військ президента Башара Асада. Обидва пілоти загинули.

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