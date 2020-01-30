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30 січня • оновлено в 10:12
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Політика Економіка

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Знищать світ за 30 хвилин: названі найпотужніші субмарини

1.7т
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У світі існує щонайменше п'ять підводних човнів, які легко можуть знищити його всього за 30 хвилин. До того ж три з них – російські, а дві – американські.

Такий топ атомних субмарин склало видання National Interest. Характерно, що вони вже перебувають на озброєнні ВМФ Росії й ВМС США або ж незабаром будуть введені в експлуатацію.

Зазначається, що в переліку не розглядали старіші зразки військових машин, як-от радянські підводні човни проєкту 941 "Акула", адже більшість із них вже списані.

Названі найпотужніші субмарини в світі

Названі найпотужніші субмарини в світі

Так, у рейтингу опинилися підводні човни проєкту 955 "Борей". Їх називають "найтихішими субмаринами з балістичними ракетами".

Також у списку є представники проєктів 667БДРМ "Дельфін" та 885М "Ясен-М".

Субмарина проєкту 955 "Борей"

Субмарина проєкту 955 "Борей"

army-news.ru

"Другі можуть підібратися до східного узбережжя США на 2 тисячі кілометрів і з цієї відстані вражати цілі аж до Великих озер", – стверджує автор статті.

Серед американських підводних човнів у добірку внесені субмарини типу "Огайо" і нові – типу "Колумбія". Їхнє будівництво очікується наступного року, а надходження на озброєння передбачається аж у 2031-му.

Субмарина проєкту 667БДРМ "Дельфін"

Субмарина проєкту 667БДРМ "Дельфін"

rusarmy.com

За даними видання, деякі з цих субмарин настільки потужні, що всього однієї такої бойової машини вистачить, щоб "стерти на радіоактивний попіл" 288 цілей завбільшки з міста.

Субмарина типу "Огайо"

Субмарина типу "Огайо"

topwar.ru

"Справді, ці машини і їхнє бойове спорядження могли б знищити цивілізацію за менший час, ніж потрібно для замовлення піци, якби почалася третя світова війна", – констатує автор статті.

Субмарина типу "Колумбія"

Субмарина типу "Колумбія"

ru.wikipedia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі вчені підготували для світових лідерів список головних небезпек, які чекають людство найближчими роками.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Озброєння
Місце
США
Теги
зброя воєнна техніка
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Граб Юрій
Граб Юрій
автор написал бред
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Зато мы краще за усих спиваемо" (из старого советского анекдота)
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ахаха. Названы 5 подлодок из которых 2 американские, которые поступят на вооружение только в 2031 году. Вот когда вступят встрой, вот тогда и поговорим. Вывод: В мире существует как минимум три подлодоки, которым ничего не стоит уничтожить его всего за 30 минут. При чем все они – российские.
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