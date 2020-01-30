Знищать світ за 30 хвилин: названі найпотужніші субмарини

У світі існує щонайменше п'ять підводних човнів, які легко можуть знищити його всього за 30 хвилин. До того ж три з них – російські, а дві – американські.

Такий топ атомних субмарин склало видання National Interest. Характерно, що вони вже перебувають на озброєнні ВМФ Росії й ВМС США або ж незабаром будуть введені в експлуатацію.

Зазначається, що в переліку не розглядали старіші зразки військових машин, як-от радянські підводні човни проєкту 941 "Акула", адже більшість із них вже списані.

Названі найпотужніші субмарини в світі

Так, у рейтингу опинилися підводні човни проєкту 955 "Борей". Їх називають "найтихішими субмаринами з балістичними ракетами".

Також у списку є представники проєктів 667БДРМ "Дельфін" та 885М "Ясен-М".

Субмарина проєкту 955 "Борей" army-news.ru

"Другі можуть підібратися до східного узбережжя США на 2 тисячі кілометрів і з цієї відстані вражати цілі аж до Великих озер", – стверджує автор статті.

Серед американських підводних човнів у добірку внесені субмарини типу "Огайо" і нові – типу "Колумбія". Їхнє будівництво очікується наступного року, а надходження на озброєння передбачається аж у 2031-му.

Субмарина проєкту 667БДРМ "Дельфін" rusarmy.com

За даними видання, деякі з цих субмарин настільки потужні, що всього однієї такої бойової машини вистачить, щоб "стерти на радіоактивний попіл" 288 цілей завбільшки з міста.

Субмарина типу "Огайо" topwar.ru

"Справді, ці машини і їхнє бойове спорядження могли б знищити цивілізацію за менший час, ніж потрібно для замовлення піци, якби почалася третя світова війна", – констатує автор статті.

Субмарина типу "Колумбія" ru.wikipedia.org

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