Зникло 20 хвилин! У США знайшли нову "зраду" з розмовою Трампа-Зеленського

Розшифровка запису телефонної розмови президентів України і США, була опублікована не в повному обсязі. Там зникло мінімум 20 хвилин.

Таку заяву зробив незалежний сенатор Ангус Кінг, передає CNN. За його відомостями, насправді розмова Трамра і Зеленського тривала 30 хвилин, у той час як наданий Білим домом текст передає лише його третину.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

"У двох моїх співробітників зачитування тексту вголос зайняло 10 хвилин 40 секунд. Телефонний дзвінок був 30 хвилин. Тепер ми не знаємо, чого не вистачає", – прокоментував він.

При цьому Кінг стверджує, що часовий розрив у тексті розмови може стати приводом для проведення розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal повідомив, що Трамп під час розмови із Зеленським тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена, головного опонента Трампа на виборах у 2020 році.

При цьому особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані випадково визнав, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США.

Дональд Трамп відповів, що під час розмови з президентом України не сказав нічого неприпустимого.

Чому Україна опинилася в центрі великого міжнародного скандалу через вибори президента США в 2020 році – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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