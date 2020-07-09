Зниклий мер Сеула знайдений мертвим

Антон Малиновський Світ 19:05, 9.07.2020

Мер південнокорейської столиці Сеула Пак Вон Сун виявлений мертвим в північній частині міста.

Як повідомляє Yonhap News Agency, цю інформацію підтвердили в поліції. Саме в північному районі Сеула Сонбук-гу в останній раз був зафіксований сигнал мобільного телефону мера після його таємничого зникнення 9 липня.

DailyMail також повідомляє, що зникнення і смерть Пак Вон Суна може бути пов'язана з тим, що ввечері напередодні секретарка чиновника звинуватила його в сексуальних домаганнях, які нібито почалися в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поліцію звернулася дочка мера Сеула. Вона повідомила, що батько пішов з дому, залишивши записку, схожу на прощальну.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Луцьку військові вичерпували калюжі перед приїздом Зеленського. Фото і відео

Amazon заплатить штраф за торгівлю з Кримом

Російську мову в Україну завезли танки, – Ніцой

Війська Росії вбили воїна ЗСУ на Донбасі, – ООС

Политическая сенсация: в ОП началась война компроматов