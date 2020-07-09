Зниклий мер Сеула знайдений мертвим

Мер південнокорейської столиці Сеула Пак Вон Сун виявлений мертвим в північній частині міста.

Як повідомляє Yonhap News Agency, цю інформацію підтвердили в поліції. Саме в північному районі Сеула Сонбук-гу в останній раз був зафіксований сигнал мобільного телефону мера після його таємничого зникнення 9 липня.

DailyMail також повідомляє, що зникнення і смерть Пак Вон Суна може бути пов'язана з тим, що ввечері напередодні секретарка чиновника звинуватила його в сексуальних домаганнях, які нібито почалися в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поліцію звернулася дочка мера Сеула. Вона повідомила, що батько пішов з дому, залишивши записку, схожу на прощальну.