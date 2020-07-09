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Зниклий мер Сеула знайдений мертвим

Антон Малиновський
Антон Малиновський
Світ
2,8 т.
Мер Сеула Пак Вон Сун

Мер Сеула Пак Вон Сун. Taller Report

Мер південнокорейської столиці Сеула Пак Вон Сун виявлений мертвим в північній частині міста.

Як повідомляє Yonhap News Agency, цю інформацію підтвердили в поліції. Саме в північному районі Сеула Сонбук-гу в останній раз був зафіксований сигнал мобільного телефону мера після його таємничого зникнення 9 липня.

DailyMail також повідомляє, що зникнення і смерть Пак Вон Суна може бути пов'язана з тим, що ввечері напередодні секретарка чиновника звинуватила його в сексуальних домаганнях, які нібито почалися в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поліцію звернулася дочка мера Сеула. Вона повідомила, що батько пішов з дому, залишивши записку, схожу на прощальну.

Південна КореяСеулсмерть
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