Зникли з радарів: з'ясувалися нові факти у справі отруєння Скрипаля

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія відключали GPS на чотири години в день отруєння в британському Солсбері.

Як пише The Times з посиланням на джерела, в Скотленд-Ярді відмовилися обговорювати цю інформацію, оскільки не можуть коментувати хід розслідування.

Газета пише, посилаючись на інші ЗМІ, що відключення GPS могло знадобитися для проведення секретної зустрічі в невідомому місці.

За останньою інформацією, о 9:15 Скрипалі побували на кладовищі, де поховані дружина колишнього співробітника ГРУ і його син Сергій.

Близько 14:30 батько і донька залишили машину на парковці, а потім вирушили в паб і ресторан. О 15:35 їх виявили на лавці в центрі міста.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше спливли дані про близьку подругу Скрипаля.