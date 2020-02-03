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3 лютого • оновлено в 17:43
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Зникли на 3 години! Зеленський та Ердоган запізнилися на брифінг

2.8т
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Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган, які о 13:40 3 лютого мали з'явитися перед журналістами після зустрічі, на 3 години запізнилися на обіцяний брифінг.

Про причини затримки не повідомляли. Однак вже о 16:45 лідери почали публічне підписання документів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, зал протягом 3 годин був заповнений представниками преси. Час від часу і вони залишали приміщення.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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sdfasfgas vanechka
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Зельке ответы на вопросы писали
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Эрдоган кончить не мог
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