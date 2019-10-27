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27 жовтня • оновлено в 07:26
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Знав ыще да Вінчі: розгаданий секрет вдалих фото в Instagram

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Зробити вдале фото для Instagram дуже просто, скориставшись лайфхаком під назвою "контрапост" – поза, при якій частини тіла розташовані протилежно одна до іншої і несиметрично.

Як повідомляє Daily Mail, деякі моделі, якими захоплюється весь світ, використовують саме цей спосіб, що з'явився ще за часів Ренесансу, а той у свою чергу запозичив його в античності.

Відзначається, що правильно позувати і при цьому виглядати сексуально всесвітньо відомим моделям начебто Хлое Кардашьян і Кайлі Дженнер допомогли Леонардо да Вінчі, Сандро Боттічеллі і мудрі греки.

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Названа фантастична вартість одного поста в Instagram Кріштіану Роналду

Давньогрецька скульптура Венера Мілоська

Давньогрецька скульптура Венера Мілоська

Pixabay

Sashay, shantay

Публікація від Khloé (@khloekardashian)

🏆

Публікація від Kylie ✨ (@kyliejenner)

"Одне плече вище іншого, спираємося на праву ногу сильніше, ніж на ліву – виглядає красиво, пластично, привабливо. Найбільш очевидний приклад – статуя Венери Мілоської. Зверніть увагу, як її плечі і стегна формують S-подібний вигин", – йдеться в матеріалі.

І хоча античні майстри вкладали в таку позу глибокий сенс, оскільки рівновага, баланс і гармонія були невід'ємною частиною краси, сучасні красуні помітили, що так вони ще і виглядають сексуально.

Ботічеллі - "Народження Венери"

Ботічеллі - "Народження Венери"

Леонардо Да Вінчі - Іоан Хреститель

Леонардо Да Вінчі - Іоан Хреститель

Леонардо Да Вінчі - "Леда з лебедем"

Леонардо Да Вінчі - "Леда з лебедем"

Леонардо Да Вінчі - "Мона Ліза"

Леонардо Да Вінчі - "Мона Ліза"

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита американська модель і актриса Кендалл Дженнер поділилася з шанувальниками відвертим знімком у своєму Instagram.

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