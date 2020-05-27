Оперний співак Андреа Бочеллі, який виступив в порожньому Міланському соборі на католицький Великдень, розповів, що і сам хворів COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, Бочеллі повідомив, що позитивний тест він отримав ще 10 березня. Саме захворювання він переніс без особливих проблем – в основному у нього була підвищена температура.

"З поваги до тих, у кого хвороба протікала більш серйозно, я вирішив, що краще не стану ділитися новинами. Також я не хотів турбувати шанувальників і бажав захистити приватне життя моєї сім'ї", – розповів він.

Крім цього, він почав жертвувати свою плазму крові дослідникам, які шукають способи лікування COVID-19.

Знаменитий тенор Бочеллі, який заспівав в порожньому Міланському соборі, перехворів на коронавірус DailyMail

Знаменитий тенор Бочеллі, який заспівав в порожньому Міланському соборі, перехворів на коронавірус DailyMail

"Коли я дізнався, що можу здати кров для пошуків ліки, я відразу ж погодився. Це скромний, але фундаментальний жест, за допомогою якого я граю свою маленьку роль", – прокоментував співак.

Журналісти також з'ясували, що і 36-літня дружина Бочеллі Вероніка Берті перенесла хворобу, так як вона теж здавала плазму в лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий тенор Андреа Бочеллі виступив в порожньому Міланському соборі виступив в знак підтримки всього світу під час пандемії.