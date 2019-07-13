Знайшли два набори людських останків: у Ватикані розгорівся новий скандал

У суботу, 13 липня, в Ватикані були виявлені два набори кісток під кам'яним люком. Останки тіл були знайдені після розкопок, проведених 11 липня на одному з кладовищ в районі Папської Тевтонського коледжу.

В той день були розкриті гробниці двох німецьких принцес XIX століття — там сподівалися знайти останки 15-річної дочки службовця Ватикану Емануели Орланді, яка зникла в 1983 році. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Але гробниці виявилися абсолютно порожніми, створивши ще одну загадку: куди зникли принцеси. Ватикан відзначив, що в 1800-х роках і пізніше були проведені будівельні роботи як в будівлі коледжу, так і на кладовищі біля базиліки Святого Петра, і буде проведено додаткове розслідування.

Ватикан pixabay.com

Офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті заявив, що розслідування зосередилося на прилеглих до могил принцес територіях. В результаті робіт було виявлено два осуарії, розташовані під тротуаром.

Він сказав, що територія була негайно закрита. Джізотті додав, що кістки були розташовані в двох отворах, вирізаних з каменів. Люк з двома наборами кісток буде офіційно відкритий 20 липня в присутності судових експертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Емануель Орланді - 15-річна дочка співробітника Ватикану, яка пропала безвісти в 1983 році. Гучне зникнення є однією з найбільших загадок в сучасній італійській історії. Справа Орланди досі не розкрито.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram