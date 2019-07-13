Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Знайшли два набори людських останків: у Ватикані розгорівся новий скандал

18.6т Читати матеріал російською

У суботу, 13 липня, в Ватикані були виявлені два набори кісток під кам'яним люком. Останки тіл були знайдені після розкопок, проведених 11 липня на одному з кладовищ в районі Папської Тевтонського коледжу.

В той день були розкриті гробниці двох німецьких принцес XIX століття — там сподівалися знайти останки 15-річної дочки службовця Ватикану Емануели Орланді, яка зникла в 1983 році. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Але гробниці виявилися абсолютно порожніми, створивши ще одну загадку: куди зникли принцеси. Ватикан відзначив, що в 1800-х роках і пізніше були проведені будівельні роботи як в будівлі коледжу, так і на кладовищі біля базиліки Святого Петра, і буде проведено додаткове розслідування.

Ватикан

Ватикан

pixabay.com

Офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті заявив, що розслідування зосередилося на прилеглих до могил принцес територіях. В результаті робіт було виявлено два осуарії, розташовані під тротуаром.

Новини
У посольстві Ватикану знайдено череп: там зникли дві дівчинки

Він сказав, що територія була негайно закрита. Джізотті додав, що кістки були розташовані в двох отворах, вирізаних з каменів. Люк з двома наборами кісток буде офіційно відкритий 20 липня в присутності судових експертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Емануель Орланді - 15-річна дочка співробітника Ватикану, яка пропала безвісти в 1983 році. Гучне зникнення є однією з найбільших загадок в сучасній італійській історії. Справа Орланди досі не розкрито.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Ватикан
Тег
скандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
18
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel