Знайомі 18 років: австрійська "наречена" Путіна розкрила деталі весілля

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль розкрила подробиці візиту президента РФ Володимира Путін на її весілля.

Дипломат зазначила, що глава Кремля прибув на свято, як приватна особа, передає "Комерсант".

Кнайсль розповіла, що резонанс у ЗМІ був величезним, але вона на таке не розраховувала.

"Я дотримуюся позиції, що в таких ситуаціях не треба каятися: що сталося, те сталося... У той момент, коли я дізналася, що він погодився, мені було зрозуміло, що це знайде відгук (у ЗМІ. – Ред.). Але Володимир Путін із властивою йому чарівністю радісно розділив із нами свято", – повідомила вона.

Володимир Путін і Карін Кнайсль

Також міністр розповіла про першу зустріч із Путіним.

"Я вперше зустріла Володимира Путіна, ще коли працювала журналісткою в 2001 році, на першій зустрічі Путіна й Буша в Любляні. У нас були розмови, обмін думками. Інакше він навряд чи б прийняв запрошення", – згадала вона.

Володимир Путін і Карін Кнайсль

Карін Кнайсль і Володимир Путін

Володимир Путін і Карін Кнайсль

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року Президент РФ Володимир Путін відвідав весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль.

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