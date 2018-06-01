"Знайди льодяник!" Нова головоломка зламала мозок користувачам мережі

"Знайди льодяник!" Нова головоломка зламала мозок користувачам мережі300Читати новину російською
Тисячі користувачів мережі зацікавилися новою головоломкою від угорського художника Гергелія Дудаса, який запропонував знайти льодяник на картині з безліччю ріжків морозива.
Це зображення він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Чи зможете знайти льодяник серед морозива?" - підписав Дудас знімок.
Це питання спровокувало тисячі користувачів, які кинулися розгадувати загадку.
У коментарях передплатники ділилися враженнями від нової головоломки і захоплювалися задумкою.
У пості Дудаса є окреме посилання на розгадку, де шуканий льодяник обведений графічно: він знаходиться у верхньому правому куті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підкорила загадка, головна мета якої - виявити гепарда.