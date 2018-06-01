"Знайди льодяник!" Нова головоломка зламала мозок користувачам мережі

Тисячі користувачів мережі зацікавилися новою головоломкою від угорського художника Гергелія Дудаса, який запропонував знайти льодяник на картині з безліччю ріжків морозива.

Це зображення він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Чи зможете знайти льодяник серед морозива?" - підписав Дудас знімок.

Це питання спровокувало тисячі користувачів, які кинулися розгадувати загадку.

У коментарях передплатники ділилися враженнями від нової головоломки і захоплювалися задумкою.

У пості Дудаса є окреме посилання на розгадку, де шуканий льодяник обведений графічно: він знаходиться у верхньому правому куті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підкорила загадка, головна мета якої - виявити гепарда.