Знайди кота серед листя: незвичне фото спантеличило мережу

Жінка на ім’я Ейвері Шрейдер поділилася незвичною фотографією свого кота. Унікальність кадру в тому, що тварину доволі важко відшукати серед листя.

Знімок опублікував сайт The DoDo. Жінка вирішила зробити таке фото, коли прибирала своє подвір’я (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Вона зібрала листя в купу, а тоді пустила в неї кота на ім’я Лев. Тварині сподобалася така розвага. Господарка зафіксувала момент на фото.

Мережу спантеличив знімок кота серед листя The DoDo

Мережу спантеличив знімок кота серед листя The DoDo

Лише коли Шрейдер закінчила роботу, вона переглянула світлини і побачила, що на одній з них кіт начебто відсутній. Жінка розповіла, що помітити тварину, спершу не могла більшість людей, яким показували кадр.

Мережу спантеличив знімок кота серед листя The DoDo

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася кумедна фотографія кота, який сидів у рукомийнику і дивився на відображення у дзеркалі з великим подивом або навіть переляком.

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