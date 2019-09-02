Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Змусили зняти ганчірку": в Європі спіймали ярого фаната "ДНР". Відео

6.8т Читати матеріал російською

У німецькому місті Ульм чоловік ходив у футболці із зображенням прапора терористичної організації "ДНР".

Відео з інцидентом в Facebook опублікував паблік "ХС Харків".

Прихильника терористів помітили біля місцевого магазину Penny. Була викликана поліція, але правоохоронці відмовилися прибути на місце події.

Новини
Запахло смаженим: стало відомо про ганебну втечу "Л/ДНР" від ЗСУ

"Ми з друзями стояли в черзі до каси і помітили те, що в Німеччині побачити було неможливо – прапор "ДНР". Вийшли з магазину і намагалися викликати поліцію. Поліція спрацювала приблизно як у нас: приїжджайте в дільницю та напишіть заяву. Як вони сказали, вони громадяни Боснії і випали на мороз. Ну як на мороз, змусили зняти цю ганчірку, я спробував відібрати, а воно при першій можливості швидко з**бaлocя", – йдеться в повідомленні.

В ході розглядів з'ясувалося, що чоловік громадянин Боснії. Після недовгої розмови з ним, він зняв футболку, намотав на руку і поїхав на велосипеді.

Чоловік у футболці "ДНР"

Чоловік у футболці "ДНР"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку урочисто відкрили пам'ятник ліквідованому ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Німеччина
Теги
ДНР терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
6
6
Смішно
8
Цікаво
13
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Незалежным повезло, что парень растерялся от такого идиотизма и САМ не вызвал полицию по факту нападения и применения насилия.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Не так все было. После встречи с чубатыми мужик в футболке ДНР выебал майданутых во все щели,после чего уехал
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
Еще один иностранец увидел насколько упоротые упороты))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...