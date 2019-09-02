"Змусили зняти ганчірку": в Європі спіймали ярого фаната "ДНР". Відео

У німецькому місті Ульм чоловік ходив у футболці із зображенням прапора терористичної організації "ДНР".
Відео з інцидентом в Facebook опублікував паблік "ХС Харків".
Прихильника терористів помітили біля місцевого магазину Penny. Була викликана поліція, але правоохоронці відмовилися прибути на місце події.
"Ми з друзями стояли в черзі до каси і помітили те, що в Німеччині побачити було неможливо – прапор "ДНР". Вийшли з магазину і намагалися викликати поліцію. Поліція спрацювала приблизно як у нас: приїжджайте в дільницю та напишіть заяву. Як вони сказали, вони громадяни Боснії і випали на мороз. Ну як на мороз, змусили зняти цю ганчірку, я спробував відібрати, а воно при першій можливості швидко з**бaлocя", – йдеться в повідомленні.
В ході розглядів з'ясувалося, що чоловік громадянин Боснії. Після недовгої розмови з ним, він зняв футболку, намотав на руку і поїхав на велосипеді.
Чоловік у футболці "ДНР"
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку урочисто відкрили пам'ятник ліквідованому ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченко.
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