"Змусили зняти ганчірку": в Європі спіймали ярого фаната "ДНР". Відео

У німецькому місті Ульм чоловік ходив у футболці із зображенням прапора терористичної організації "ДНР".

Відео з інцидентом в Facebook опублікував паблік "ХС Харків".

Прихильника терористів помітили біля місцевого магазину Penny. Була викликана поліція, але правоохоронці відмовилися прибути на місце події.

"Ми з друзями стояли в черзі до каси і помітили те, що в Німеччині побачити було неможливо – прапор "ДНР". Вийшли з магазину і намагалися викликати поліцію. Поліція спрацювала приблизно як у нас: приїжджайте в дільницю та напишіть заяву. Як вони сказали, вони громадяни Боснії і випали на мороз. Ну як на мороз, змусили зняти цю ганчірку, я спробував відібрати, а воно при першій можливості швидко з**бaлocя", – йдеться в повідомленні.

В ході розглядів з'ясувалося, що чоловік громадянин Боснії. Після недовгої розмови з ним, він зняв футболку, намотав на руку і поїхав на велосипеді.

Чоловік у футболці "ДНР" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку урочисто відкрили пам'ятник ліквідованому ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченко.

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