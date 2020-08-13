Змусили, а потім вивезли: в Білорусі пояснили несподіване звернення суперниці Лукашенка

Кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську утримували в ЦВК республіки, коли вона прийшла туди, щоб подати скаргу.

Про це розповів один з активістів-учасників акцій протестів в Білорусі Олексій М. в інтерв'ю "Текстам". Він зазначив, що Тихановська ніколи не була загальним лідером опозиції.

За словами активіста, вона змушена була очолити президентську виборчу кампанію, оскільки влада друг за другом "вирубала" всіх реальних претендентів, в тому числі її чоловіка.

"Вона перебувала в дуже важкому стані, оскільки її чоловік був затриманий", – пояснив Олексій.

Він зазначив, що за наявною у відкритому доступі інформацією, останні звернення Тихановської були записані в кабінеті голови Центральної виборчої комісії.

"Вона пішла подавати скаргу в ЦВК, її фактично там утримували певний час, змусили записати ці звернення, після чого вивезли з країни", – пояснив активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з новим відеозверненням, в якому, читаючи текст з папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.