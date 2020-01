"Змусь Зеленського!" У США оприлюднили новий компромат на Трампа: документи

Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив нову порцію свідчень у справі про імпічмент Дональда Трампа, отриманих від американського бізнесмена українського походження, пов'язаного з двокатом лідера США Рудольфом Джуліані – Лева Парнаса.

На офіційному сайті Комітету зазначено, що відповідні документи вже передали у Сенат США, де найближчим часом буде розглядатися імпічмент Трампа. "Докази, представлені сьогодні, включають телефонні записи, а також нові документи і матеріали, надані Комітету з розвідки Львом Парнасом, співробітником Руді Джуліані, відповідно до повістки, врученої йому 10 жовтня 2019 року", – підкреслили там.

Як передає "Громадське", там викладені нові факти тиску на експосла США в Україні Марі Йованович і спроби особистого адвоката Трампа Руді Джуліані зустрітися з президентом України.

Зокрема, Парнас надав нотатки, зроблені на аркушах, які видають у готелі Ritz-Carlton у Відні, де є такі слова: "змусь Зеленського сказати, що справу Байдена будуть розслідувати", "налагодь спілкування із Зеленським без (Пінчука і Коломойського)" .

Також опублікована копія листа, який 10 травня 2019 року Джуліані направив Зеленському. У ньому особистий адвокат Трампа "як приватна особа" просив президента України про зустріч 13-14 травня. На ній нібито мала бути присутньою і Вікторія Тойнсінґ – американська юрист, яка працювала на команду Трампа під час розслідування спецпрокурора Мюллера.

Серед одержувачів листа вказані також глава МВС України Арсен Аваков і помічник президента Сергій Шефір.

Також були оприлюднені текстові повідомлення між Парнасом і Робертом Хайдом – кандидатом від Республіканської партії у Конгрес.

У них можна дізнатися, що останній організував цілодобове спостереження (можливо, і "прослушку" теж) за експослом США в Україні Марі Йованович, коли вона ще перебувала в Києві.

У цих меседжах він неодноразово називав її непристойними словами.

При цьому стає очевидним, що Парнас також підтримував стосунки з багатьма учасниками історії про імпічмент Трампа: главою СБУ Іваном Баканова, ексгенпрокурорами України Віктором Шокіним і Юрієм Луценком; міністром внутрішніх справ України Арсенієм Аваковим; особистим помічником Зеленського Андрієм Єрмаком; бізнесменом Ігорем Коломойським.

З ними він також намагався домовитися про зустріч особистого адвоката Трампа із Зеленським.

Серед іншого, Луценко e своїх повідомленнях нарікав на тодішнього посла США в Україні Марі Йованович. У свою чергу Парнас запевняв Луценка, що в США його вважають "справжнім героєм України".

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді вже підтвердив у своєму Twitter, що його клієнт готовий свідчити у справі імпічменту Трампа.

HPSCI has just transmitted evidence from Lev Parnas to the Judiciary Committee , which it deemed relevant to @POTUS 'impeachment inquiry. Mr. Parnas remains committed to testifying as to all the actions he took in Ukraine on behalf of @realDonaldTrump . #LetLevSpeak #LevRemembers pic.twitter.com/udaua1zwPj

Трамп на тлі цього назвав слухання, яке відбулися в 2019 році, в рамках процедури імпічменту в Палаті представників найупередженішим в історії.

"Сльозливий Чак Шумер (лідер демократів у Сенаті – Ред.) заявив, що американці хочуть чесного процесу в Сенаті. Правда ж, але чому знервована Ненсі Пелосі (спікер Палати представників – Ред.) і корумпований виверткий Адам Шифф (глава спецкомітету з розвідки – Ред.) не забезпечили чесний процес у Палаті представників? Це були найупередженіші і нечесні слухання в історії Конгресу!" – написав Трамп.

