"Змусь Зеленського!" У США оприлюднили новий компромат на Трампа: документи

Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив нову порцію свідчень у справі про імпічмент Дональда Трампа, отриманих від американського бізнесмена українського походження, пов'язаного з двокатом лідера США Рудольфом Джуліані – Лева Парнаса.

На офіційному сайті Комітету зазначено, що відповідні документи вже передали у Сенат США, де найближчим часом буде розглядатися імпічмент Трампа. "Докази, представлені сьогодні, включають телефонні записи, а також нові документи і матеріали, надані Комітету з розвідки Львом Парнасом, співробітником Руді Джуліані, відповідно до повістки, врученої йому 10 жовтня 2019 року", – підкреслили там.

Як передає "Громадське", там викладені нові факти тиску на експосла США в Україні Марі Йованович і спроби особистого адвоката Трампа Руді Джуліані зустрітися з президентом України.

"Змусь Зеленського!"

Зокрема, Парнас надав нотатки, зроблені на аркушах, які видають у готелі Ritz-Carlton у Відні, де є такі слова: "змусь Зеленського сказати, що справу Байдена будуть розслідувати", "налагодь спілкування із Зеленським без (Пінчука і Коломойського)" .

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Також опублікована копія листа, який 10 травня 2019 року Джуліані направив Зеленському. У ньому особистий адвокат Трампа "як приватна особа" просив президента України про зустріч 13-14 травня. На ній нібито мала бути присутньою і Вікторія Тойнсінґ – американська юрист, яка працювала на команду Трампа під час розслідування спецпрокурора Мюллера.

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Серед одержувачів листа вказані також глава МВС України Арсен Аваков і помічник президента Сергій Шефір.

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Цькування Йованович

Також були оприлюднені текстові повідомлення між Парнасом і Робертом Хайдом – кандидатом від Республіканської партії у Конгрес.

У них можна дізнатися, що останній організував цілодобове спостереження (можливо, і "прослушку" теж) за експослом США в Україні Марі Йованович, коли вона ще перебувала в Києві.

У цих меседжах він неодноразово називав її непристойними словами.

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Луценко – "справжній герой"

При цьому стає очевидним, що Парнас також підтримував стосунки з багатьма учасниками історії про імпічмент Трампа: главою СБУ Іваном Баканова, ексгенпрокурорами України Віктором Шокіним і Юрієм Луценком; міністром внутрішніх справ України Арсенієм Аваковим; особистим помічником Зеленського Андрієм Єрмаком; бізнесменом Ігорем Коломойським.

З ними він також намагався домовитися про зустріч особистого адвоката Трампа із Зеленським.

Серед іншого, Луценко e своїх повідомленнях нарікав на тодішнього посла США в Україні Марі Йованович. У свою чергу Парнас запевняв Луценка, що в США його вважають "справжнім героєм України".

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Яка послідувала реакція

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді вже підтвердив у своєму Twitter, що його клієнт готовий свідчити у справі імпічменту Трампа.

HPSCI has just transmitted evidence from Lev Parnas to the Judiciary Committee , which it deemed relevant to @POTUS 'impeachment inquiry. Mr. Parnas remains committed to testifying as to all the actions he took in Ukraine on behalf of @realDonaldTrump. #LetLevSpeak #LevRemembers pic.twitter.com/udaua1zwPj - Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 14, 2020

Трамп на тлі цього назвав слухання, яке відбулися в 2019 році, в рамках процедури імпічменту в Палаті представників найупередженішим в історії.

"Сльозливий Чак Шумер (лідер демократів у Сенаті – Ред.) заявив, що американці хочуть чесного процесу в Сенаті. Правда ж, але чому знервована Ненсі Пелосі (спікер Палати представників – Ред.) і корумпований виверткий Адам Шифф (глава спецкомітету з розвідки – Ред.) не забезпечили чесний процес у Палаті представників? Це були найупередженіші і нечесні слухання в історії Конгресу!" – написав Трамп.

Cryin 'Chuck Schumer just said, "The American people want a fair trial in the Senate." True, but why did not Nervous Nancy and Corrupt politician Adam "Shifty" Schiff give us a fair trial in the House. It was the most lopsided & unfair basement hearing in the history of Congress! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

Як писав OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Зеленський також відреагував на скандал в Штатах, заявивши, що на нього ніхто не тиснув.

На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень в рамках імпічменту Трампа.

У січні Трамп висунув Україні гучне звинувачення, заявивши про "втручання" в американські вибори. "Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – обурювався він, висловивши впевненість, що демократи не доб'ються його відставки.

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