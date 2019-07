Змова з Росією: Мюллер зробив скандальну заяву про Трампа

Колишній спецпрокурор у "російській справі" Роберт Мюллер заявив, що його доповідь не виправдала президента США Дональда Трампа в можливості вчинення злочинів, пов'язаних зі "змовою" з Москвою (Росія).

Про це повідомило видання "CNN". В ході свідчень конгресу США в середу, 24 липня, Мюллер зазначив, що в його доповіді не написано, що "змови" президента Америки з Москвою не було і що не було перешкоджання правосуддю.

Він негативно відповів на запитання, чи є його доповідь "виправданням" Трампа в скоєнні можливих злочинів, і підтвердив при цьому, що не знайшов достатніх підстав для пред'явлення такого роду звинувачень.

Також, за інформацією видання, Мюллер припустив, що вони можуть бути пред'явлені після відходу Трампа з посту президента.

Так, лідер Америки написав пост на своїй сторінці в Twitter, виступивши з критикою демократів, які, за його словами, сфабрикували проти нього звинувачення в злочині, і задався питанням, чому Мюллер не провів розслідування щодо "власних" слідчих.

"Таким чином, демократи і інші можуть незаконно сфабрикувати злочин, спробувати "повісити" його на абсолютно невинного президента, а коли він бореться проти цієї незаконної і зрадницької атаки на нашу країну, вони називають це перешкоджанням правосуддю? Неправильно! Чому Роберт Мюллер не провів розслідування щодо слідчих?" – запитав він.

It has been reported that Robert Mueller is saying that he did not apply and interview for the job of FBI Director (and get turned down) the day before he was wrongfully appointed Special Counsel. Hope he doesn’t say that under oath in that we have numerous witnesses to the...