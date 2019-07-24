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Змова з Росією: Мюллер зробив скандальну заяву про Трампа

23.6т Читати матеріал російською

Колишній спецпрокурор у "російській справі" Роберт Мюллер заявив, що його доповідь не виправдала президента США Дональда Трампа в можливості вчинення злочинів, пов'язаних зі "змовою" з Москвою (Росія).

Про це повідомило видання "CNN". В ході свідчень конгресу США в середу, 24 липня, Мюллер зазначив, що в його доповіді не написано, що "змови" президента Америки з Москвою не було і що не було перешкоджання правосуддю.

Він негативно відповів на запитання, чи є його доповідь "виправданням" Трампа в скоєнні можливих злочинів, і підтвердив при цьому, що не знайшов достатніх підстав для пред'явлення такого роду звинувачень.

Мюллер і Трамп

Мюллер і Трамп

Також, за інформацією видання, Мюллер припустив, що вони можуть бути пред'явлені після відходу Трампа з посту президента.

Так, лідер Америки написав пост на своїй сторінці в Twitter, виступивши з критикою демократів, які, за його словами, сфабрикували проти нього звинувачення в злочині, і задався питанням, чому Мюллер не провів розслідування щодо "власних" слідчих.

"Таким чином, демократи і інші можуть незаконно сфабрикувати злочин, спробувати "повісити" його на абсолютно невинного президента, а коли він бореться проти цієї незаконної і зрадницької атаки на нашу країну, вони називають це перешкоджанням правосуддю? Неправильно! Чому Роберт Мюллер не провів розслідування щодо слідчих?" – запитав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера не виявило змови передвиборного штабу глави держави Дональда Трампа з Росією, втім, доводить її втручання в хід виборчих перегонів.

Пізніше стало відомо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер не виявив доказів того, що Трамп або хто-небудь з людей, пов'язаних з його передвиборчою кампанією, "змовилися і координували з Росією зусилля щодо впливу на президентські вибори 2016 року".

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Особи
Роберт Мюллер Дональд Трамп
Місце
США
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Я не поклонница Трампа, но считаю, что Мюллер должен предоставить доказательства вины Трампа или заткнуться. Третьего варианта нет. Все эти "доказать не могу, но он таки виновен" просто какая-то вонючая шляпа с точки зрения закона.
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H Ya
H Ya
Mihailova Kristina, с точки зрения твоих обезьяних пуйлозаконов - всё шляпа, только расия не шляпа.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Мюллер наш человек, его еще Штирлиц завербовал. Трамп тоже наш человек, это они с Мюллером мозги пендосам пудрят
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Самарский Валера
Самарский Валера
Бред сивой кобылы.Доказательств нет,но мы то с вами знаем................)))))))))))
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H Ya
H Ya
Самарский Валера, тактика рюских ихтамнетов.
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