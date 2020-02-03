Спустошують магазини: у Гонконзі спалахнула паніка через коронавірус

Через спалах нового коронавірусу 2019-nCoV серед китайського населення в Гонконзі панує паніка – люди простоюють у чергах по декілька годин, щоб купити маски й продукти для підвищення імунітету.

Водночас влада має намір ще більше перекрити кордони, що може вплинути на постачання продовольства. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що у великому супермаркеті жвавого району Ван Чай за вихідні покупці буквально спустошили вітрини з охолодженим м'ясом і морепродуктами. Також вони дуже швидко розібрали свіжі овочі.

У Гонконзі люди в паніці скуповують продукти в магазинах

Як підкреслила представниця однієї з місцевих роздрібних мереж, через паніку в багатьох супермаркетах і на ринках зростатимуть ціни на продукти.

Оскільки жителі скуповують буквально все: мило, корм для тварин, пакети з рисом, локшиною. І таку поведінку обґрунтовують тим, що деякі покупці стурбовані потенційним закриттям кордону, що може вплинути на постачання продовольства.

Адже, за офіційними даними, приблизно 90% від загального обсягу продовольчих запасів Гонконгу імпортується, до того ж основна їхня частина надходить із материка.

Уряд уже закрив деякі пункти перетину кордону, зокрема й високошвидкісні залізниці. Водночас медики Гонконгу зажадали повного закриття кордону і, якщо влада не прислухається до їхніх застережень, планують влаштувати страйк.

Зазначимо, що тільки в Гонконзі вже зареєстровано 15 підтверджених випадків зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість жертв смертельного коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 3 лютого досягла 362 людини. У Китаї загинула 361 особа, ще одна – на Філіппінах.

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